Предатель хотел передать РФ секретные данные. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n164714-predatel-hotel-peredat-rf-sekretnye-dannye-o-sisteme-pvo-ukrainy.html

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Российские спецслужбы могли получить секретные сведения о системе управления противовоздушной обороной Украины.

В Днепропетровской области бывший чиновник одного из подразделений Воздушных сил Вооруженных сил Украины собирал секретные военные сведения для страны-агрессора. Тайную информацию он пытался передать представителям российских спецслужб. Для этого планировал выезд в Россию, якобы навестить родственников. Об этом 21 декабря сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Установлено, что экс-военнослужащий собирал секретные данные на своем рабочем месте — незаконно копировал закрытые оборонные сведения из-за противоправного вмешательства в автоматизированные информационные системы подразделения. Эту информацию он хранил у себя дома. Во время обысков правоохранители изъяли флешки с тайной информацией, компьютер и телефон с доказательствами преступления. Злоумышленнику планируют объявить подозрение и избрать меру пресечения.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала разведчика так называемой ДНР, который входил в состав группировки, которая в 2014 году убивала раненых в бою украинских военных.