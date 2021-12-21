25-летняя «пиратка» под наркотиками похитила яхту в Одессе. Фото: Национальная полиция

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В Одессе 25-летняя девушка под наркотиками похитила яхту «Черная жемчужина» и врезалась на ней в пирс.

Она пыталась уплыть в Николаев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что вчера в полицию поступило сообщение о похищении яхты на морском вокзале. Заявитель рассказал, что пришел на причал, где оставил свое транспортное средство, однако обнаружил его отсутствие.

Патрульные полицейские вместе с береговой охраной начали обследовать прилегающую территорию и обнаружили малое судно, совершившее наезд на бетонное ограждение в море. На яхте находилась 25-летняя женщина с признаками наркотического опьянения. Женщина рассказала инспекторам, что на яхте пыталась попасть в Николаев.

Во время проверки нарушительницы стало известно, что она находится в розыске. Также на женщину дважды в течение года составляли админматериалы по управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

На нарушительницу составили административные материалы за ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) КУоАП и передали ее следователям.

Напомним, ранее мы сообщали, что медузы «атаковали» морской порт Одессы — в сети публикуют фото большого количества этих морских животных в Черном море.