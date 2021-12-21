25-річна «піратка» під наркотиками викрала яхту в Одесі. Фото: патрульна поліція

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В Одесі 25-річна дівчина під наркотиками викрала яхту «Чорна перлина» та врізалася на ній у пірс.

Вона намагалася втекти до Миколаєва. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Повідомляється, що вчора в поліцію надійшло повідомлення про викрадення яхти на морському вокзалі. Заявник розповів, що прийшов на причал, де залишив свій транспортний засіб, однак виявив його відсутність.

Патрульні поліцейські разом із береговою охороною почали обстежувати прилеглу територію і виявили мале судно, що скоїло наїзд на бетонну огорожу в морі. На яхті перебувала 25-річна жінка, яка мала ознаки наркотичного сп’яніння. Жінка розповіла інспекторам, що на яхті намагалася потрапити до Миколаєва.

Під час перевірки порушниці стало відомо, що вона перебуває в розшуку. Також на жінку двічі протягом року складали адмінматеріали за керування транспортними засобами в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

На порушницю склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами в стані сп’яніння) КУпАП та передали її слідчим.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що медузи «атакували» морський порт Одеси — у мережі публікують фото великої кількості цих морських тварин у Чорному морі.