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Ракурс
25-річна «піратка» під наркотиками викрала яхту в Одесі. Фото: патрульна поліція

25-річна «піратка» під наркотиками викрала яхту в Одесі (ФОТО, ВІДЕО)

21 гру 2021, 11:03
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В Одесі 25-річна дівчина під наркотиками викрала яхту «Чорна перлина» та врізалася на ній у пірс.

Вона намагалася втекти до Миколаєва. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Повідомляється, що вчора в поліцію надійшло повідомлення про викрадення яхти на морському вокзалі. Заявник розповів, що прийшов на причал, де залишив свій транспортний засіб, однак виявив його відсутність.

25-річна «піратка» під наркотиками викрала яхту в Одесі. Фото: патрульна поліція

Патрульні поліцейські разом із береговою охороною почали обстежувати прилеглу територію і виявили мале судно, що скоїло наїзд на бетонну огорожу в морі. На яхті перебувала 25-річна жінка, яка мала ознаки наркотичного сп’яніння. Жінка розповіла інспекторам, що на яхті намагалася потрапити до Миколаєва.

25-річна «піратка» під наркотиками викрала яхту в Одесі. Фото: Патрульна поліція

Під час перевірки порушниці стало відомо, що вона перебуває в розшуку. Також на жінку двічі протягом року складали адмінматеріали за керування транспортними засобами в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.


На порушницю склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами в стані сп’яніння) КУпАП та передали її слідчим.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що медузи «атакували» морський порт Одеси — у мережі публікують фото великої кількості цих морських тварин у Чорному морі.

Джерело: Ракурс


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