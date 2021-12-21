Про стан українця, який заразився «Омікроном», розповіли у МОЗ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164712-pro-stan-ukrayincya-yakyy-zarazyvsya-omikronom-rozpovily-u-moz.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, однак люди, які вакцинувалися, менше ризикують ним заразитися. Також вакциновані переносять COVID-19 у легшій формі.

Підтвердженням цьому став пацієнт, який заразився «Омікроном». Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу.

За його словами, українець був повністю вакцинований ще навесні, тож хвороба протікала майже безсимптомно. Пацієнт уже отримав негативний ПЛР-тест.

«Ракурс» повідомляв, що в Україні 18 грудня вперше виявили українця, який заразився «Омікроном». За словами головного інфекціоніста, лікаря Ольги Голубовської, пацієнт раніше вже хворів на коронавірусну інфекцію.

Епідеміолог додала, що йдеться не про перший випадок «Омікрону» в Україні, а лише перший, який вдалося виявити, проте панікувати не варто.

Водночас новий штам «Омікрон» поширюється значно швидше, ніж всі відомі до цього штами, а випадки захворювання підтвердили у понад 90 країнах. За прогнозами фахівців, «Омікрон» може стати домінуючим штамом у Європі в найближчі два місяці.

Загалом в Україні 93 тис. людей померли від ускладнень коронавірусу. Кузін закликав не нехтувати можливістю щепитися та отримати імунітет до хвороби. У третини людей, які легко перехворіли на коронавірус, не сформувався імунітет, а повний курс вакцинації у 100% випадків формує антитіла.

Кузін розповів, що понад 13 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили курс щеплення. Україна вже має домовленості на постачання майже 42 млн доз вакцини від коронавірусу у 2022 році.