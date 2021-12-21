О состоянии украинца, заразившегося «Омикроном», рассказали в Минздраве. Фото: УП

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, однако люди, которые вакцинировались, меньше рискуют им заразиться. Также вакцинированные переносят COVID-19 в легкой форме.

Подтверждением этому стал пациент, заразившийся «Омикроном». Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге.

По его словам, украинец был полностью вакцинирован еще весной, поэтому болезнь протекала почти бессимптомно. Пациент уже получил отрицательный ПЦР-тест.

«Ракурс» сообщал, что в Украине 18 декабря впервые обнаружили украинца, заразившегося «Омикроном». По словам главного инфекциониста, врача Ольги Голубовской, пациент ранее уже болел коронавирусной инфекцией.

Эпидемиолог добавила, что речь идет не о первом случае «Омикрона» в Украине, а только о первом, который удалось обнаружить, однако паниковать не стоит.

В то же время новый штамм «Омикрон» распространяется гораздо быстрее, чем все известные до этого штаммы, а случаи заболевания подтвердили более чем в 90 странах. По прогнозам специалистов, «Омикрон» может стать доминирующим штаммом в Европе в ближайшие два месяца.

Всего в Украине 93 тыс. человек умерли от осложнений коронавируса. Кузин призвал не пренебрегать возможностью привиться и получить иммунитет к болезни. У трети людей, легко переболевших коронавирусом, не сформировался иммунитет, а полный курс вакцинации в 100% случаев формирует антитела.

Кузин рассказал, что более 13 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс. Украина уже имеет договоренности на поставку почти 42 млн доз вакцины от коронавируса в 2022 году.