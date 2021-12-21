Офис генпрокурора перепутал Порошенко с Зеленским в тексте подозрения

https://racurs.ua/n164711-ofis-genprokurora-pereputal-poroshenko-s-zelenskim-v-tekste-podozreniya-foto.html

Ракурс

Офис генпрокурора спутал Петра Порошенко с Владимиром Зеленским в тексте подозрения.

20 декабря Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины подозрение в госизмене. Но в ведомстве перепутали Порошенко с Зеленским.

Так, 3.11.2021 президентом Украины Порошенко П.А. созвано заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), — говорится в тексте документа.

Текст подозрения обнародовал один из адвокатов Порошенко Илья Новиков.

Впрочем, 3 ноября 2011 года в должности президента в Украине был уже действующий глава государства Владимир Зеленский.

Кроме того, преамбула 32-страничного документа начинается от основания ООН. По тексту подозрения, Офисом генпрокурора «установлено, что 24.10.1945 вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций, подписанный 26.06.1945, которым фактически создана Организация Объединенных Наций (далее — ООН)».

Напомним, 20 декабря бывшему президенту Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Также он был повторно вызван на допрос в ГБР на 23 декабря.

Позже Служба безопасности Украины на брифинге объяснила, в чем дело. Бывший президент подозревается в том, что он расторг контракты на поставку угля из ЮАР и организовал поставки угля из ОРДЛО.