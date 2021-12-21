ВОЗ. Фото: istock

https://racurs.ua/n164710-kogda-zakonchitsya-pandemiya-koronavirusa-prognoz-voz.html

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Коронавирус в мире может отступить уже в следующем году. Команда Всемирной организации по здравоохранению (ВОЗ) дала надежду миру, что 2022 год станет годом прекращения пандемии.

Сейчас надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций. Об этом сообщает Reuters.

Мы надеемся, что это заболевание станет относительно легким, и мы сможем его легко предотвратить и лечить, — заявил на брифинге главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус добавил, что Китай, где коронавирус был впервые обнаружен в конце 2019 года, должен предоставить данные и информацию, связанные с его происхождением, чтобы помочь в дальнейшем реагировании.

Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, то мы сможем положить конец пандемии, — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Доминирующим вариантом остается «Дельта», однако штамм «Омикрон» также зарегистрировали на территории нашего государства.