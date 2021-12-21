ВООЗ. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164710-koly-zakinchytsya-pandemiya-koronavirusu-prognoz-vooz.html

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Коронавірус у світі може відступити вже в наступному році. Команда Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) дала надію світу, що 2022 рік стане роком припинення пандемії.

Наразі надії покладаються на розробку вакцин другого і третього покоління, а також на подальший розвиток протимікробних препаратів та інших інновацій. Про це повідомляє Reuters.

Ми сподіваємося, що це захворювання стане відносно легким, і ми зможемо його легко запобігти й лікувати, — заявив на брифінгу головний експерт ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Райан.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреїсус додав, що Китай, де коронавірус був уперше виявлений у кінці 2019 року, повинен надати дані та інформацію, пов’язані з його походженням, щоби допомогти в подальшому реагуванні.

Якщо ми зможемо звести передачу вірусу до мінімуму, то ми зможемо покласти край пандемії, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Домінуючим варіантом залишається «Дельта», однак штам «Омікрон» також зареєстрували на території нашої держави.