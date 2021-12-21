Офіс генпрокурора переплутав Порошенка із Зеленським у тексті підозри

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Офіс генпрокурора переплутав Петра Порошенка із Володимиром Зеленським в тексті підозри.

20 грудня Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України підозру у держзраді. Але у відомстві переплутали Порошенка із Зеленським.

Так, 3.11.2021 року президентом України Порошенком П.О. скликано засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), — йдеться в тексті документу.

Текст підозри оприлюднив один з адвокатів Порошенка Ілля Новіков.

Втім, 3 листопада 2011 року на посаді президента в Україні був вже чинний глава держави Володимир Зеленський.

Крім того, преамбула 32-сторінкового документа починається від заснування ООН. За текстом підозри, Офісом генпрокурора «встановлено, що 24.10.1945 набув чинності Статут Організації Об'єднаних Націй, підписаний 26.06.1945, яким фактично створено Організацію Об'єднаних Націй (далі — ООН)».

Нагадаємо, 20 грудня колишньому президенту Петру Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Також його повторно викликали на допит в ДБР, призначивши дату на 23 грудня.

Пізніше Служба безпеки України на брифінгу пояснила, в чому справа. Колишнього президента підозрюють у тому, що він розірвав контракти на постачання вугілля з ПАР і організував поставки вугілля з ОРДЛО.