Петр Порошенко. Фото: dw

https://racurs.ua/n164715-genprokuror-ischezla-v-otpusk-poroshenko-vyzyvaut-na-dopros-nouneymy-advokat.html

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Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, не собирается идти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Там ему планируют вручить ходатайство об избрании меры пресечения. Об этом рассказал адвокат экс-президента Игорь Головань в эфире программы «Свобода слова на ICTV».

Поскольку лидер «Европейской солидарности» не прибыл по вызову в ГБР, ему направили повторный вызов на 23 декабря 10.00. По словам адвоката, сообщение о вызове на допрос поступило с нарушением закона.

Человек, который вызывается, должен быть уведомлен за три дня, а день начала срока не считается. Поэтому, если они делают вызов 20 декабря, то нужно вызвать на 24 декабря, а не 23, — пояснил Головань.

Кроме того, он добавил, что подозрение Порошенко должна вручать лично генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая неожиданно ушла в отпуск.

С какой стати генпрокурор вместо того, чтобы выполнить эту почетную обязанность, исчезает в отпуск и мы видим брифинг ноунеймов в СБУ, которые говорят, что Порошенко было сообщение о подозрении, — отметил адвокат экс-президента.



Напомним, что Петр Порошенко подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Его обвиняют в организации преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий. Кроме того, политик якобы способствовал террористическим организациям ЛНР и ДНР.

По мнению следствия, своими действиями Порошенко поставил энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Это подорвало экономическую безопасность государства в 2014—2015 годах и позволило России вмешиваться во внутренние дела Украины.