Порошенко пообіцяв повернутися з-за кордону на допит у 2022 році

https://racurs.ua/ua/n164717-poroshenko-poobicyav-povernutysya-z-za-kordonu-na-dopyt-u-2022-roci-video.html

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Петро Порошенко записав відео з Варшави, у якому відповів на пред’явлену йому підозру в державній зраді.

Порошенко пообіцяв повернутися в Україні і прийти до слідчих, але зробить він це вже у наступному році, оскільки має наразі інші плани.

Орієнтовно п’ятого президента слід очікувати в країні тільки у середині січні 2022 року. Раніше ДБР викликало його до себе на 23 грудня.

Мені передають вітання з Офісу президента, що зрозуміють, якщо я залишуся в Європі. Я не надам їм такого подарунку. Повернуся в Україну, але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста відосиків пана Зеленського. Саме падінням рейтингу і неможливістю нічого запропонувати суспільству пояснюються подібні дії президента та його радників. Коли повернуся, ми поговоримо про держзраду і фінансування тероризму, — сказав Порошенко.

Екс-президент минулого тижня відлетів до Стамбула, звідти — у Польщу.

Нагадаємо, що 20 грудня колишньому президенту Петру Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Також його повторно викликали на допит в ДБР, призначивши дату на 23 грудня.

Пізніше Служба безпеки України на брифінгу пояснила, в чому справа. Колишнього президента підозрюють у тому, що він розірвав контракти на постачання вугілля з ПАР і організував поставки вугілля з ОРДЛО.