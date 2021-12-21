Позади Москва, нам некуда отступать – Путин рассказал, «хотят ли русские войны». Фото: AP Photo

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Ракурс

Владимир Путин, президент России, обвинил США в манипуляциях и создании напряженности в Европе.

Также он заявил, что Россия будет применять «адекватные военно-технические средства» в ответ на расширение инфраструктуры НАТО ближе к ее границам. Об этом Путин сказал на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Серьезное беспокойство вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение широкомасштабных учений, в том числе незапланированных, — заявил он.

В то же время Путин заявил, что не желает кровопролития в Украине. Однако он считает, что США могут разместить в Украине гиперзвуковое оружие, а затем «под его прикрытием вооружат и будут толкать в Россию экстремистов из соседнего государства».

Они что, думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на них? Нам просто некуда деваться дальше, вот в чем вопрос. Вооруженные конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий, — добавил Путин.



Напомним, что вторжение России в Украину может состояться уже этой зимой, однако Вооруженные силы подготовились к такому сценарию. Власти разработали план обороны в случае нападения российских войск.

Украинское руководство прописало подробный план действий каждого ведомства и структуры. Впервые в истории страны будут задействованы все ведомства в случае вторжения Российской Федерации.