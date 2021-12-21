Позаду Москва, нам нікуди відступати – Путін розповів, чи хочуть росіяни війни. Фото: AP Photo

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Володимир Путін, президент Росії, звинуватив США в маніпуляціях та створенні напруженості в Європі.

Також він заявив, що Росія застосовуватиме «адекватні військово-технічні засоби» у відповідь на розширення інфраструктури НАТО ближче до її кордонів. Про це Путін сказав під час засідання колегії Міністерства оборони РФ.

Серйозне занепокоєння викликає нарощування безпосередньо біля російських кордонів військового угруповання США та НАТО, а також проведення широкомасштабних навчань, зокрема незапланованих, — заявив він.

Водночас Путін заявив, що не бажає кровопролиття в Україні. Проте він вважає, що США можуть розмістити в Україні гіперзвукову зброю, а потім «під її прикриттям озброять та штовхатимуть у Росію екстремістів із сусідньої держави».

Вони що, гадають, ми не бачимо цих загроз? Чи думають, що ми безвільно дивитимемося на них? Нам просто нікуди відступати, ось у чому питання. Збройні конфлікти, кровопролиття — це абсолютно не наш вибір, ми не хочемо такого розвитку подій, — додав Путін.



Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну може відбутися вже цієї зими, однак Збройні сили підготувалися до такого сценарію. Влада розробила план оборони у разі нападу російських військ.

Українське керівництво прописало детальний план дій кожного відомства та структури. Вперше в історії країни будуть залучені всі відомства у разі вторгнення Російської Федерації.