Міноборони РФ заявили про «провокації США на Донбасі». Фото: 112ua.tv

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Москва продовжує поширювати вигадки про американських військовослужбовців на Донбасі.

У Кремлі заявляють, що в Донецькій області начебто діють співробітники американських приватних військових компаній. Російська влада «нарахувала» понад 120 «співробітників американських ПВК» в Авдіївці та Приазовському Донецької області. Про це 21 грудня заявив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу на засіданні колегії Міноборони РФ, повідомляє «Інтерфакс».

Представники країни-агресора заявляють, що «американці» обладнують вогневі позиції в житлових будинках та соціально значущих об'єктах. За словами Шойгу, представники США готують українських військовослужбовців до активних бойових дій.

Крім того, росіянам привиділися хімічна зброя на Донбасі. Шойгу зазначив, що в Авдіївку та Красний Лиман доставили «резервуари з невстановленими хімічними компонентами». Її начебто планують використати для здійснення провокацій.

Також Шойгу вкотре звинуватив українських військових в міфічних обстрілах.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що агресія Росії проти України є наслідком слабкої реакції міжнародної спільноти на цьогорічну квітневу ескалацію ситуації біля українських кордонів.

Джерело: «Інтерфакс»