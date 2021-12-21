«Дзеркальну» дату для весілля обрали 159 пар у Києві. Фото: dniprograd

https://racurs.ua/ua/n164726-bum-vesil-na-dzerkalnu-datu-u-kyievi-21-grudnya-bajaut-odrujytysya-159-par.html

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Зимове сонцестояння, 21 грудня, вважається вдалим днем для одруження. Цьогоріч дата є ще й дзеркальною — 21.12.2021 .

В цей день у Києві збираються одружитися 159 пар наречених. Про це повідомили в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.

У Голосіївському відділі державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва (ДРАЦС) збираються одружитися 12, у Дарницькому ДРАЦСі — 19, у Деснянському — 8, у Дніпровському — 24 пари, в Оболонському — 14 пар, у Печерському — 8, у Подільському — 26, у Святошинському — 4, у Солом’янському — 14, у Шевченківському — 13, у Київському відділі шлюбів — 17 пар.

Зі 159 пар 32 планують скористатися послугою «Шлюб за добу». Окрім того, в Київській області сьогодні планують одружитися 64 пари, а в Черкаській — 38.

Раніше Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції анонсувало «Марафон кохання» у дзеркальну дату 21.12.21.

Нагадаємо, що 21 грудня відзначають День зимового сонцестояння. Це час, коли ніч буде найдовшою в році, а день — найкоротшим. В Україні зимове сонцестояння розпочнеться 21 грудня о 17.58. У різних культурах світу цей день вважають містичним і магічним.

У стародавніх слов’ян у день зимового сонцестояння починали відзначати настання нового року. Люди влаштовували гучні веселощі, масові гуляння, ярмарки, співали колядки та розпалювали багаття на вулиці.