В адміністрації президента США Джо Байдена вивчають сценарії ймовірної відповіді на нову пряму агресію Росії в Україні. Один з варіантів подій, який проробляється у Вашингтоні, — як Штати можуть підтримати антиросійський рух опору у разі вторгнення РФ.

Такі дані оприлюднив з посиланням на проінформованого чиновника автор The Washington Post Девід Ігнатіус. Він пояснив, що Байден у такий спосіб намагається якомога сильніше покарати РФ за ймовірне вторгнення до України без прямої участі американських військ.

Білий дім начебто розглядає плани щодо надання зброї та іншої підтримки українським військовим і підтримки повстанських груп на випадок, якщо Росія скине український уряд або окупує значну частину території України.

Журналіст Ігнатіус припускає, що основу партизанської армії можуть складати до півмільйона українських військових, які з 2014 року здобули бойовий досвід на Донбасі. США здатні постачати партизанам навіть переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

«Секретну мережу» у разі вторгнення Росії посилять схованки зі зброєю.

Ігнатіус написав, що до робочої групи входять агенти ЦРУ та інших відомств, які вивчають, як рух опору діяв в Афганістані і Сирії — і проти сил, що підтримуються Росією, і підрозділів, що воювали проти США.

До цієї групи входять і юристи, які вивчають легітимність підтримки повстанського руху в Україні без порушення міжнародного права.

Тим часом, як повідомило видання The New York Times, США та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни, сподіваючись краще підготувати країну до протистояння наступному кроку президента Росії.

Американські чиновники відмовилися описувати кіберкоманди, які були направлені в Україну, а прес-секретар британського уряду заявила, що допомога, яку надавали Британія та її союзники, мала оборонний характер.

Американські представники заявляють, що перебувають у стані підвищеної готовності у зв’язку з наближенням різдвяних свят. Вони вважають: якщо Росія дійсно здійснить кібератаку, «або як самостійну дію, або як провісник фізичної атаки», то, швидше за все це відбудеться після православного Різдва, наприкінці першого тижня січня. Про це повідомляють джерела, які володіють розвідданими.

Джерела: The Washington Post, The New York Times