США изучают возможность партизанской войны в Украине в случае вторжения РФ — WP

В администрации президента США Джо Байдена изучают сценарии возможного ответа на новую прямую агрессию России в Украине. Один из вариантов ответа, который прорабатывается в Вашингтоне, — как Штаты могут поддержать антироссийское движение сопротивления в случае вторжения РФ.

Такие данные обнародовал со ссылкой на информированного чиновника автор The Washington Post Дэвид Игнатиус. Он пояснил, что Байден таким образом пытается как можно сильнее наказать РФ за вероятное вторжение в Украину без прямого участия американских войск.

Белый дом якобы рассматривает планы оказания оружия и другой поддержки украинским военным и поддержки повстанческих групп на случай, если Россия сбросит украинское правительство или оккупирует значительную часть территории Украины.

Журналист Игнатиус предполагает, что основу партизанской армии могут составлять до полумиллиона украинских военных, с 2014 года получивших боевой опыт на Донбассе. США способны снабжать партизанам даже переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

«Секретную сеть» в случае вторжения России усилят тайники с оружием.

Игнатиус написал, что в рабочую группу входят агенты ЦРУ и других ведомств, которые изучают, как движение сопротивления действовало в Афганистане и Сирии — и против поддерживаемых Россией сил, и подразделений, воевавших против США.

В эту группу входят и юристы, изучающие легитимность поддержки повстанческого движения в Украине без нарушения международного права.

Между тем, как сообщило издание The New York Times, США и Великобритания направили в Украину экспертов по кибервойне, надеясь лучше подготовить страну к противостоянию следующему шагу президента России.

Американские чиновники отказались описывать киберкоманды, которые были направлены в Украину, а пресс-секретарь британского правительства заявила, что помощь, оказываемая Британией и ее союзниками, носила оборонительный характер.

Американские представители заявляют, что находятся в состоянии повышенной готовности в связи с приближающимися рождественскими праздниками. Они полагают: если Россия действительно совершит кибератаку, «либо как самостоятельное действие, либо как предсказатель физической атаки», то, скорее всего, это произойдет после православного Рождества, в конце первой недели января. Об этом сообщают источники, обладающие разведданными.

«Ракурс» сообщал, что Государственный департамент США продолжает советовать американцам не ездить в Украину из-за пандемии коронавируса, а также усиления военной угрозы со стороны России.

Источники: The Washington Post, The New York Times