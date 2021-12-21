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Зимнее солнцестояние, 21 декабря, считается удачным днем для создания брака. В этом году дата стала еще и зеркальной —
21.12.2021.
Ранее Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции анонсировало «Марафон любви» в зеркальную дату
21.12.21.
«Зеркальную» дату для свадьбы выбрали 159 пар в Киеве. Фото: dniprograd
Бум свадеб в «зеркальную» дату — в Киеве 21 декабря хотят пожениться 159 парhttps://racurs.ua/n164726-bum-svadeb-v-zerkalnuu-datu-v-kieve-21-dekabrya-hotyat-pojenitsya-159-par.htmlРакурс
Зимнее солнцестояние, 21 декабря, считается удачным днем для создания брака. В этом году дата стала еще и зеркальной —
В этот день в Киеве собираются выйти пожениться 159 пар молодоженов. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
В Голосеевском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева (ГРАГС) собираются расписаться 12, в Дарницком ГРАГС — 19, в Деснянском — 8, в Днепровском — 24 пары, в Оболонском — 14 пар, в Печерском — 8, в Подольском — 26, в Святошинском — 4, в Соломенском — 14, в Шевченковском — 13, в Киевском отделе бракосочетания — 17 пар.
Из 159 пар 32 планируют воспользоваться услугой «Брак за сутки». Кроме того, в Киевской области сегодня планируют жениться 64 пары, а в Черкасской — 38.
Ранее Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции анонсировало «Марафон любви» в зеркальную дату
Напомним, 21 декабря отмечают День зимнего солнцестояния. Это время, когда ночь будет самой длинной в году, а день — самым коротким. В Украине зимнее солнцестояние начнется 21 декабря в 17.58. В разных культурах мира этот день считают мистическим и магическим.
У древних славян в день зимнего солнцестояния начинали отмечать наступление нового года. Люди устраивали шумное веселье, массовые гуляния, ярмарки, пели колядки и разжигали костры на улице.
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