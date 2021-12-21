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Ракурс
«Зеркальную» дату для свадьбы выбрали 159 пар в Киеве. Фото: dniprograd

Бум свадеб в «зеркальную» дату — в Киеве 21 декабря хотят пожениться 159 пар

21 дек 2021, 13:50
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Зимнее солнцестояние, 21 декабря, считается удачным днем для создания брака. В этом году дата стала еще и зеркальной — 21.12.2021.

В этот день в Киеве собираются выйти пожениться 159 пар молодоженов. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В Голосеевском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева (ГРАГС) собираются расписаться 12, в Дарницком ГРАГС — 19, в Деснянском — 8, в Днепровском — 24 пары, в Оболонском — 14 пар, в Печерском — 8, в Подольском — 26, в Святошинском — 4, в Соломенском — 14, в Шевченковском — 13, в Киевском отделе бракосочетания — 17 пар.

Из 159 пар 32 планируют воспользоваться услугой «Брак за сутки». Кроме того, в Киевской области сегодня планируют жениться 64 пары, а в Черкасской — 38.

Ранее Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции анонсировало «Марафон любви» в зеркальную дату 21.12.21.


Напомним, 21 декабря отмечают День зимнего солнцестояния. Это время, когда ночь будет самой длинной в году, а день — самым коротким. В Украине зимнее солнцестояние начнется 21 декабря в 17.58. В разных культурах мира этот день считают мистическим и магическим.

У древних славян в день зимнего солнцестояния начинали отмечать наступление нового года. Люди устраивали шумное веселье, массовые гуляния, ярмарки, пели колядки и разжигали костры на улице.

Источник: Ракурс


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