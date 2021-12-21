Минобороны РФ заявили о «провокациях США на Донбассе». Фото: 112ua.tv

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Ракурс

Москва продолжает распространять выдумки об американских военнослужащих на Донбассе.

В Кремле заявляют, что в Донецкой области якобы действуют сотрудники американских частных военных компаний. Российская власть «насчитала» свыше 120 «сотрудников американских ЧВК» в Авдеевке и Приазовском Донецкой области. Об этом 21 декабря заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ, сообщает «Интерфакс».

Представители страны-агрессора заявляют, что «американцы» оборудуют огневые позиции в жилых домах и социально значимых объектах. По словам Шойгу, представители США готовят украинских военнослужащих к активным боевым действиям.

Кроме того, россиянам привиделось химическое оружие на Донбассе. Шойгу отметил, что в Авдеевку и Красный Лиман доставили «резервуары с неустановленными химическими компонентами». Ее якобы планируют использовать для осуществления провокаций.

Также Шойгу в очередной раз обвинил украинских военных в мифических обстрелах.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что агрессия России против Украины является следствием слабой реакции международного сообщества на эту апрельскую эскалацию ситуации возле украинских границ.

Источник: «Интерфакс»