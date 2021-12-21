https://racurs.ua/ua/n164734-lodovyky-v-gimalayah-tanut-vykluchno-shvydko-ce-zagroza-dlya-aziyi.html

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Зміни клімату провокують танення льодовиків. Дослідники виявили, що за останні кілька десятиліть гімалайські льодовики втрачали лід в 10 раз швидше, ніж у середньому з Малого льодовикового періоду.

Також виявилося, що льодовики в Гімалаях тануть набагато швидше, ніж льодовики в інших частинах світу. Про це повідомляє «Популярная механика».

Це танення, що прискорюється, має наслідки для сотень мільйонів жителів, які залежать від річок у плані продовольства та енергії, включаючи Брахмапутру, Ганг та Інд. Люди в регіоні вже бачать зміни, які виходять за межі всього, що спостерігалося століттями.

Для дослідження команда провела реконструкцію розмірів та крижаних поверхонь 14 тис. 798 гімалайських льодовиків під час Малого льодовикового періоду. Для цього команда використовувала супутникові знімки та цифрові моделі рельєфу.

На знімках були видні хребти, що позначають межі льодовиків, якими вони були під час Малого льодовикового періоду. Потім дослідники використовували геометрію цих хребтів для оцінки протяжності льодовика і висоти поверхні льоду.

Порівнюючи реконструкцію льодовика з тим, що відбувається зараз, вчені визначили обсяг і втрату маси. Вони підрахували, що льодовики втратили близько 40% своєї площі. Вода, що виділилася внаслідок цього танення, підвищила рівень моря по всьому світу на 0,92 мм — 1,38 мм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату на планеті можуть суттєво модернізувати процес сільського господарства. Американська компанія Cargill готується масово продавати європейським фермерам пристрій Zelp, за допомогою якого вловлюється майже весь коров’ячий метан.

Джерело: Популярная механика