Ціни на газ в Європі злетіли до абсолютно рекордного рівня. Фото: hubs.ua

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Спотова ціна газу в Європі подолала нову психологічну позначку.

За тисячу куб. м 21 грудня просять понад 2 тис. дол. Ціна найближчого (січневого) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вдень досягла 174,61 євро за МВт-год., тобто 2 тис. 39 дол. за тисячу куб. м. Це абсолютний рекорд за всю історію торгів, раніше рекордною ціна була в жовтні. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Зазначається, що в листопаді контракт «на день вперед» торгувався на TTF в середньому по 945 дол., а в грудні — 1 тис. 316 дол. за 1 тис. куб. м. З початку року середнє значення контракту досягло 537 дол.

Як відомо, російський «Газпром» з початку грудня 2021 року перестав бронювати потужності газопроводу «Ямал — Європа» на місяць і перейшов на щоденне бронювання. Із запропонованих раніше 89 млн куб. м на добу компанія бронювала 31 млн куб. м.

На українських платіжках ця ситуація поки не відобразилася через укладення строкових контрактів на газ з фіксованою ціною. З кінця минулого тижня «Газпром» скоротив і так скромне бронювання газопроводу «Ямал — Європа».

Крім того, синоптики прогнозують, що на цьому тижні в Європі та Росії очікується серйозне зниження температури повітря.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ціни на газ в Україні можуть змінитися після нового року. Україна, згідно зі своїми зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом, мусить підняти ринкові ціни на газ для населення з травня.

Джерело: «Інтерфакс»