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Стало відомо, чи впливає тисяча за вакцинацію на призначення субсидії. Фото: Укрінформ

Стало відомо, чи впливає тисяча за вакцинацію на призначення субсидії

21 гру 2021, 15:07
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Тисячу за вакцинацію зможуть отримати українці, які пройшли повний курс щеплення. Отримані кошти не вплинуть на призначення житлової субсидії.

Також ці гроші не зменшують розмір субсидії. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Оскільки ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії, що не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах, — зазначили у відомстві.

Таким чином, щеплені громадяни можуть отримувати відповідні кошти без втрати права на субсидію або зменшення її розміру.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що кожен українець, який вакцинується від коронавірусу, отримає 1 тис. грн. Щоб отримати кошти, потрібно зробити два щеплення. Програма стартувала 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн. Стільки ж — на початку 2022 року.


Тисячу гривень можна буде витратити на культурні заходи, театри, концерти, книги, кіно, туризм Україною. Громадянин з цим сертифікатом чи депозитом зможе обрати кілька послуг, сумарна вартість яких не перевищуватиме 1 тис. грн. Це може бути поїздка в інше місто, відвідування музею чи театру, іншого культурного чи спортивного заходу.

Після верифікації у мобільному додатку громадяни зможуть отримати кошти на безкоштовні віртуальні банківські картки. Щеплені громадяни без «Дії» також зможуть отримати кошти, але пізніше.

Джерело: Ракурс


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