Малайзійський «Boeing-777 над Донбасом збила ракета комплексу «Бук». Фото: РІА Новости

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Характер пошкоджень збитого над Донбасом малазійського Boeing-777 свідчить, що його було збито ракетою «Бук» і ніякою іншою зброєю.

Слідство на місці катастрофи не знайшло сліди іншої зброї, крім російського зенітно-ракетного комплексу. Сторона обвинувачення заявила, що «Бук» доставили до Первомайського за наказом і у супроводі обвинувачуваних. Запуск ракети бачили свідки. Один із них сфотографував слід ракети. Також на полі залишилися сліди пожежі й гусениць ракетного комплексу. Результати експертизи підтвердили, що MH17 вразила ракета, випущена «Буком». Про це повідомила журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман у Twitter.

Прокурор Манон Ріддербекс на суді заявив, що на місці аварії літака не було виявлено слідів, які б вказували на можливу наявність іншої зброї.

Висновок очевидний: рейс MH17 було збито ракетою «Бук», — зазначила сторона обвинувачення.

Також на суді заслухали переговори фігурантів справи Леоніда Харченка та Олега Пулатова. Бойовики зазначили, що «Боїнг» нібито збив винищувач Повітряних сил ЗСУ, по якому спрацював «Бук». У розмовах терористи говорять про «наш Бук».

Слідство також з’ясувало, що в день катастрофи жодного українського винищувача не збили, а в районі падіння «Боїнга» не було уламків іншого літака. Обвинувачення вважає, що версія про український винищувач — фейк, щоб відвернути увагу.

Нагадаємо, 20 грудня на засідання у справі про катастрофу MH1 захист обвинувачення визнав, що військовослужбовці з 53-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил Російської Федерації в липні 2014 року перебували на Донбасі й воювали проти України.