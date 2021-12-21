Малайзийский «Boeing-777 над Донбассом сбила ракета комплекса «Бук». Фото: РИА Новости

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Характер повреждений сбитого над Донбассом малазийского Boeing-777 свидетельствует, что он был сбит ракетой «Бук» и никаким другим оружием.

Следствие на месте катастрофы не нашло следы другого оружия, кроме российского зенитно-ракетного комплекса. Сторона обвинения заявила, что «Бук» доставили в Первомайский по приказу и в сопровождении обвиняемых. Запуск ракеты видели свидетели. Один из них сфотографировал след ракеты. Также на поле остались следы пожара и гусениц ракетного комплекса. Результаты экспертизы подтвердили, что MH17 поразила ракета, выпущенная «Буком». Об этом сообщила журналистка De Telegraaf Саския Беллеман в Twitter.

Прокурор Манон Ріддербекс на суде заявил, что на месте крушения самолета не было обнаружено следов, которые бы указывали на возможное наличие другого оружия.

Вывод очевиден: рейс MH17 был сбит ракетой «Бук», — отметила сторона обвинения.

Также на суде заслушали переговоры фигурантов дела Леонида Харченко и Олега Пулатова. Боевики отметили, что «Боинг» якобы сбил истребитель Воздушных сил ВСУ, по которому сработал «Бук». В разговорах террористы говорят о «нашем Буке».

Следствие также выяснило, что в день катастрофы ни одного украинского истребителя не сбили, а в районе падения «Боинга» не было обломков другого самолета. Обвинение считает, что версия об украинском истребителе — фейк, чтобы отвлечь внимание.

Напомним, 20 декабря на заседание по делу о крушении MH1 защита обвинения признала, что военнослужащие 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Российской Федерации в июле 2014 года находились на Донбассе и воевали против Украины.