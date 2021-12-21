Порошенко. Фото: УП

https://racurs.ua/n164729-kak-poroshenko-sgovorilsya-s-medvedchukom-po-ugolnomu-delu-versiya-sledstviya.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер «Европейской солидарности», подозревается в государственной измене и торговле углем со страной-агрессором РФ.

Экс-президент, по версии следствия, сговорился с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком и получал прибыль. Текст подозрения опубликовала «Украинская правда».

Сообщается, что Медведчук привлек к схеме бизнесмена Сергея Кузяру — он должен был вести переговоры с террористами и вести расчеты. В частности, он и Медведчук поставили «своих» чиновников в управление Минэнерго и заставили скупать уголь с подконтрольных террористам территорий, а тех, кто не покорялся, якобы увольняли.

Также следствие подчеркивает, что Порошенко и Медведчук 4 ноября 2014 года запустили схему с углем, чем помогали ослаблять безопасность украинского государства и предоставляли высокопоставленным должностным лицам возможности влияния на внутренние дела Украины.

Именно 4 ноября 2014 года Порошенко на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) усомнился в качестве угля из Африки и заявил о необходимости прекращения контракта. Так возникли искусственно созданные условия, когда уголь можно было покупать только у предприятий России.

По данным следствия, Порошенко и Медведчук оказывали давление на чиновников, и чтобы закамуфлировать это, по данным следствия, Порошенко и Медведчук сговорились перерегистрировать расположенные на неподконтрольной территории предприятия на свободную часть Украины. Также из текста подозрения следует, что Порошенко пытался «продавить» более лояльного к этой схеме министра энергетики. Вместо Продана министром был назначен Владимир Демчишин. Тот, по данным следствия, принял на себя реализацию преступного плана.

Напомним, ранее мы сообщали, что Петр Порошенко записал видео из Варшавы, в котором ответил на предъявленное ему подозрение в государственной измене.

Источник: Украинская правда