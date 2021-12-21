11-летняя девочка родила ребенка на Закарпатье

Ребенок. Фото: istock

https://racurs.ua/n164728-11-letnyaya-devochka-rodila-rebenka-na-zakarpate.html

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На Закарпатье родила ребенка 11-летняя девочка. Инцидент произошел в Береговском районе Закарпатской области 18 ноября.

Информацию об этом подтвердил заведующий акушерско-гинекологическим отделением Береговской больницы имени Бертолона Линнера Владимир Сагарда, передает «УНИАН».

Предварительно девочку хотели направить в Ужгородский городской роддом, где большая практика приемов родов в особых случаях, однако роды начались внезапно ночью, и было принято решение не рисковать и не транспортировать роженицу в областной центр.

Врач уточнил, что 11-летней роженице провели кесарево сечение. У нее родился мальчик весом 2 кг 500 г и ростом 49 см.

Учитывая малый вес ребенка и такой экстраординарный случай, приняли решение направить ребенка в областную детскую больницу в Мукачево, — заявил врач.

Сообщается, что в настоящее время малыш находится в больнице под наблюдением неонатологов. Родильницу после родов перевели в инфекционное отделение, поскольку у нее диагностировали коронавирус. Вероятнее всего, инфекция попала в больницу из-за родственников, которые посещали молодую маму. Ребенка зарегистрировали родственники, мальчика назвали Шандором.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Закарпатской области забеременела 11-летняя девочка. Полиция открыла уголовное производство, дело квалифицировано как изнасилование несовершеннолетней (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса).

Источник: УНИАН