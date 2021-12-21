11-річна дівчинка народила дитину на Закарпатті

Малюк. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164728-11-richna-divchynka-narodyla-dytynu-na-zakarpatti.html

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На Закарпатті народила дитину 11-річна дівчинка. Інцидент трапився в Берегівському районі Закарпатської області 18 листопада.

Інформацію про це підтвердив завідувач акушерсько-гінекологічного відділення Берегівської лікарні імені Бертолона Ліннера Володимир Сагарда, передає «УНІАН».

Попередньо дівчинку хотіли скерувати до Ужгородського міського пологового будинку, де більша практика приймання пологів в особливих випадках, однак пологи почалися раптово вночі, і було ухвалено рішення не ризикувати й не транспортувати породіллю до обласного центру, а терміново проводити операцію.

Лікар уточнив, що 11-річній породіллі провели кесарів розтин. У неї народився хлопчик вагою 2 кг 500 г та зростом 49 см.

Враховуючи малу вагу дитини й такий екстраординарний випадок, ухвалили рішення направити дитину в обласну дитячу лікарню в Мукачево, — заявив лікар.

Повідомляється, що наразі малюк перебуває в лікарні під наглядом неонатологів. Породіллю після пологів перевели до інфекційного відділення, оскільки в неї діагностували коронавірус. Ймовірніше за все, інфекція потрапила до неї через родичів, які відвідували молоду маму. Дитину зареєстрували родичі, хлопчика назвали Шандор.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Закарпатській області завагітніла 11-річна дівчинка з Береговської громади. Поліція відкрила кримінальне провадження, справу кваліфіковано як зґвалтування неповнолітньої (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу).

Джерело: УНІАН