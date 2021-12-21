Порошенко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164729-yak-poroshenko-zmovyvsya-z-medvedchukom-u-vugilniy-spravi-versiya-slidstva.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України й лідер «Європейської солідарності», підозрюється в державній зраді й торгівлі вугіллям із країною-агресором РФ.

Екс-президент, за версією слідства, змовився з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком і отримував прибуток. Текст підозри опублікувала «Українська правда».

Повідомляється, що Медведчук залучив до схеми бізнесмена Сергія Кузяру — він мав вести переговори з терористами й поводити розрахунки. Зокрема, Медведчук поставили «своїх» чиновників в управління Міненерго і змусили купати вугілля з підконтрольних терористам територій, а тих, хто не корився, нібито звільняли.

Також слідство наголошує, що Порошенко й Медведчук 4 листопада 2014 року запустили схему з вугіллям, чим допомагали послаблювати безпечність української держави й надавали високопосадовцям РФ можливості впливу на внутрішні справи України.

Саме 4 листопада 2014 року Порошенко на засідання Ради національної безпеки й оборони (РНБО) засумнівався в якості вугілля з Африки та заявив про необхідність припинення контракту. Так виникли штучно створені умови, коли вугілля можна було купувати тільки в підприємств Росії.

За даними слідства, Порошенко та Медведчук чинили тиск на чиновників, і щоби закамуфлювати це, за даними слідства, Порошенко та Медведчук змовилися перереєструвати розташовані на непідконтрольній території підприємства на вільній частині України. Також із тексту підозри випливає, що Порошенко намагався «продавити» лояльнішого до цієї схеми міністра енергетики. Замість Продана міністром було призначено Володимира Демчишина. Той, за даними слідства, прийняв він реалізацію злочинного плану.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Петро Порошенко записав відео з Варшави, у якому відповів на пред’явлену йому підозру в державній зраді.

Джерело: Українська правда