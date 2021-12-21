Стало известно, влияет ли тысяча за вакцинацию на назначение субсидии. Фото: Укринформ

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Тысячу за вакцинацию смогут получить украинцы, прошедшие полный курс прививки. Эти средства не повлияют на назначение жилищной субсидии.

Также деньги не уменьшают размер субсидии. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Поскольку эта выплата является одноразовой, она не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии, что не отразится на размере жилищной субсидии в будущих периодах, — отметили в ведомстве.

Таким образом, привитые граждане могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера.

Напомним, Зеленский заявил, что каждый украинец, который вакцинируется от коронавируса, получит 1 тыс. грн. Чтобы получить деньги, нужно сделать две прививки. Программа стартовала 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд. грн. Столько же — в начале 2022 года.

Тысячу гривен можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине. Гражданин с этим сертификатом или депозитом сможет выбрать несколько услуг, суммарная стоимость которых не превысит 1 тыс. грн. Это может быть поездка в другой город, посещение музея или театра, другого культурного или спортивного мероприятия.

После верификации в мобильном приложении граждане смогут получить деньги на бесплатные виртуальные банковские карты. Привитые граждане без «Дії» также смогут получить деньги, но позже.