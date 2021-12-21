Цены на газ в Европе взлетели до абсолютно рекордного уровня. Фото: hubs.ua

https://racurs.ua/n164733-ceny-na-gaz-v-evrope-vzleteli-do-absolutno-rekordnogo-urovnya.html

Ракурс

Спотовая цена газа в Европе преодолела новую психологическую отметку.

За тысячу куб. м 21 декабря просят более 2 тыс. долл. Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем достигла 174,61 евро за МВт-ч., то есть 2 тыс. 39 долл. за тысячу куб. м. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов, ранее рекордной цена была в октябре. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в ноябре контракт «на день вперед» торговался на TTF в среднем по 945 долл., а в декабре — 1 тыс. 316 долл. за 1 тыс. куб. м. С начала года среднее значение достигло контракта 537 долл.

Как известно, российский «Газпром» с начала декабря 2021 года перестал бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа» на месяц и перешел на ежедневное бронирование. Из предложенных ранее 89 млн куб. м в сутки компания бронировала 31 млн куб. м.

На украинских платежках эта ситуация пока не отразилась из-за заключения срочных контрактов на газ с фиксированной ценой. С конца прошлой недели «Газпром» сократил и так скромное бронирование газопровода «Ямал — Европа».

Кроме того, синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Европе и России ожидается серьезное снижение температуры воздуха.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цены на газ в Украине могут измениться после нового года. Украина, согласно своим обязательствам перед Международным валютным фондом, должна поднять рыночные цены на газ для населения с мая.

Источник: «Интерфакс»