Ледник. Фото: istock

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Ракурс

Изменения климата провоцируют таяние ледников. Исследователи обнаружили, что за последние несколько десятилетий гималайские ледники теряли лед в 10 раз быстрее, чем в среднем со времен Малого ледникового периода.

Также оказалось, что ледники в Гималаях тают гораздо быстрее, чем ледники в других частях света. Об этом сообщает «Популярная механика».

Это ускоряющееся таяние имеет последствия для сотен миллионов жителей, которые зависят от рек в плане продовольствия и энергии, включая Брахмапутру, Ганг и Инд. Люди в регионе уже видят изменения, которые выходят за рамки всего, что наблюдалось веками.

Для исследования команда провела реконструкцию размеров и ледяных поверхностей 14 тыс. 798 гималайских ледников во время Малого ледникового периода. Для этого команда использовала спутниковые снимки и цифровые модели рельефа.

На снимках были видны хребты, обозначающие границы ледников, какими они были во время Малого ледникового периода. Затем исследователи использовали геометрию этих хребтов для оценки протяженности прежнего ледника и высоты поверхности льда.

Сравнивая реконструкцию ледника с тем, что происходит сейчас, ученые определили объем и потерю массы. Они подсчитали, что ледники потеряли около 40% своей площади. Вода, выделившаяся в результате этого таяния, повысила уровень моря по всему миру на 0,92 мм — 1,38 мм.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата на планете могут существенно модернизировать процесс сельского хозяйства. Американская компания Cargill готовится массово продавать европейским фермерам устройство Zelp, с помощью которого улавливается почти весь коровий метан.

Источник: Популярная механика