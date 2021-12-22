Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 21 декабря, обнаружили у 6 тыс. 363 украинцев, в том числе заболели 534 ребенка и 208 медработников.

От осложнений болезни умер 301 человек, госпитализировано 2 тыс. 241 человек. Выздоровели от коронавируса за сутки 19 тыс. 494 украинца. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки 19 тыс. 129 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 39 тыс. 6 человек, полностью иммунизированы — 79 тыс. 969 человек, дополнительную дозу получили 154 украинца.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 млн 623 тыс. 79 человек;

выздоровело — 3 млн 376 тыс. 899 человек;

летальных исходов — 93 млн 909.

По данным Worldometers, 20 декабря в мире диагностировали более 745 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Украина занимает пятое место в мире по суточной смертности.

Больше всего новых случаев обнаружили в США, Британии, Франции. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Испания и Германия, Украина — на 19 месте.

Напомним, 23 декабря еще шесть регионов перейдут в «желтую» зону — Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.