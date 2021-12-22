Коронавирус в Украине — за сутки умерли больше 300 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n164758-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-umerli-bolshe-300-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 21 декабря, обнаружили у 6 тыс. 363 украинцев, в том числе заболели 534 ребенка и 208 медработников.
От осложнений болезни умер 301 человек, госпитализировано 2 тыс. 241 человек. Выздоровели от коронавируса за сутки 19 тыс. 494 украинца. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки 19 тыс. 129 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 39 тыс. 6 человек, полностью иммунизированы — 79 тыс. 969 человек, дополнительную дозу получили 154 украинца.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 3 млн 623 тыс. 79 человек;
- выздоровело — 3 млн 376 тыс. 899 человек;
- летальных исходов — 93 млн 909.
По данным Worldometers, 20 декабря в мире диагностировали более 745 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Украина занимает пятое место в мире по суточной смертности.
Больше всего новых случаев обнаружили в США, Британии, Франции. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Испания и Германия, Украина — на 19 месте.
Напомним, 23 декабря еще шесть регионов перейдут в «желтую» зону — Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.