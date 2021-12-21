В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n164750-esche-shest-oblastey-perehodyat-v-jeltuu-zonu-detali.html

Ракурс

Карантин в Украине, введенный в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, предусматривает периодический пересмотр карантинных зон в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

Сегодня, 21 декабря, состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было принято решение о переходе в «желтую» карантинную зону еще шести регионов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Таким образом, с 00.00 23 декабря в «желтую» зону перейдут:

Житомирская область;

Киевская область;

Николаевская область;

Сумская область;

Черкасская область;

Черниговская область.

С 6 декабря в Украине действуют новые правила карантина для «желтой» зоны. Теперь при желтом уровне эпиднебезопасности посещать общественные заведения могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ — «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о (документ, в котором указан перечень прививок).

Также для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест на коронавирус, действующий в течении 72 часов, или COVID-сертификат о выздоровлении.