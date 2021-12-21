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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

Еще шесть областей переходят в «желтую» зону — детали

21 дек 2021, 19:36
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Карантин в Украине, введенный в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, предусматривает периодический пересмотр карантинных зон в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

Сегодня, 21 декабря, состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было принято решение о переходе в «желтую» карантинную зону еще шести регионов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Таким образом, с 00.00 23 декабря в «желтую» зону перейдут:


  • Житомирская область;
  • Киевская область;
  • Николаевская область;
  • Сумская область;
  • Черкасская область;
  • Черниговская область.

С 6 декабря в Украине действуют новые правила карантина для «желтой» зоны. Теперь при желтом уровне эпиднебезопасности посещать общественные заведения могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ — «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о (документ, в котором указан перечень прививок).

Также для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест на коронавирус, действующий в течении 72 часов, или COVID-сертификат о выздоровлении.

Источник: Ракурс


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