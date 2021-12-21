В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n164750-sche-shist-oblastey-perehodyat-u-jovtu-zonu-detali.html

Ракурс

Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, передбачає періодичний перегляд карантинних зон, залежно від епідемічної ситуації в регіонах.

Сьогодні, 21 грудня, відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було ухвалено рішення про перехід до «жовтої» карантинної зони ще шістьох регіонів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Таким чином, з 00.00 23 грудня у «жовту» зону перейдуть:

Житомирська область;

Київська область;

Миколаївська область;

Сумська область;

Черкаська область;

Чернігівська область.

З 6 грудня в Україні діють нові правила карантину для «жовтої» зони. Тепер при жовтому рівні епіднебезпеки відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ — «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о (документ, в якому вказаний перелік щеплень).

Також для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест на коронавірус, який чинний впродовж 72 годин, або COVID-сертифікат про одужання.