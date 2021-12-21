Ще шість областей переходять у «жовту» зону — деталіhttps://racurs.ua/ua/n164750-sche-shist-oblastey-perehodyat-u-jovtu-zonu-detali.htmlРакурс
Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, передбачає періодичний перегляд карантинних зон, залежно від епідемічної ситуації в регіонах.
Сьогодні, 21 грудня, відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було ухвалено рішення про перехід до «жовтої» карантинної зони ще шістьох регіонів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Таким чином, з 00.00 23 грудня у «жовту» зону перейдуть:
- Житомирська область;
- Київська область;
- Миколаївська область;
- Сумська область;
- Черкаська область;
- Чернігівська область.
З 6 грудня в Україні діють нові правила карантину для «жовтої» зони. Тепер при жовтому рівні епіднебезпеки відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ — «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о (документ, в якому вказаний перелік щеплень).
Також для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест на коронавірус, який чинний впродовж 72 годин, або COVID-сертифікат про одужання.