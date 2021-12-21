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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

Ще шість областей переходять у «жовту» зону — деталі

21 гру 2021, 19:36
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Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, передбачає періодичний перегляд карантинних зон, залежно від епідемічної ситуації в регіонах.

Сьогодні, 21 грудня, відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було ухвалено рішення про перехід до «жовтої» карантинної зони ще шістьох регіонів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Таким чином, з 00.00 23 грудня у «жовту» зону перейдуть:


  • Житомирська область;
  • Київська область;
  • Миколаївська область;
  • Сумська область;
  • Черкаська область;
  • Чернігівська область.

З 6 грудня в Україні діють нові правила карантину для «жовтої» зони. Тепер при жовтому рівні епіднебезпеки відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ — «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о (документ, в якому вказаний перелік щеплень).

Також для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест на коронавірус, який чинний впродовж 72 годин, або COVID-сертифікат про одужання.

Джерело: Ракурс


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