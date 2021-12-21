Компанії Порошенка видавлювали росіян з ринку і отримали штраф від АМКУ

АМКУ оштрафував групу компаній Roshen, фото: «СтопКор»

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 283 млн грн за зловживання монопольним становищем групу компаній, пов’язаних з Roshen Europe B.V. (ТОВ «Інтерстарч Україна», ПрАТ «Дніпровський КПК», ПрАТ «Інтеркорн»).

Ці компанії пов’язані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника — сина п’ятого президента Петра Порошенка Олексія Порошенка. Про це сьогодні, 21 грудня, повідомила прес-служба АМКУ.

Штраф винесено за два порушення законодавства про захист економічної конкуренції, пов’язаними зі зловживанням монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.

В АМКУ зазначають, що відповідні порушення полягали у:

необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та в жовтні 2020 року;

у встановленні протягом 2018−2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин.

Зазначається, що розгляд цієї справи тривав півтора року. За інформацією АМКУ, група Roshen у 2018−2020 роках була єдиним виробником патоки на території України та найбільшим учасником ринку з частками 65,49% у 2018 році, 93,86% у 2019 році та 79,75% у 2020 році, що дозволяло їй встановлювати свої умови продажу.

Також група Roshen була є єдиним виробником кукурудзяного крохмалю на території України з частками 74,26% у 2018 році та 96,79% у 2019 році.

У АМКУ додають, що також виявили факти здійснення цією групою компаній цінових виключень для окремих кондитерських фабрик.

Наприклад, для одного з покупців патоки у досліджуваний період встановлювалися ексклюзивно низькі ціни, — зазначають в АМКУ. — Поясненням цьому може бути спроба групи таким чином завадити одному зі своїх найбільших покупців патоки перейти до конкурента (імпортера) — ТОВ «АМІЛКО» (Ростовська обл. РФ), а також — не допустити переходу до нього інших покупців патоки, чиї потужності розташовані в східній частині України.

