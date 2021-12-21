Компании Порошенко выдавливали россиян с рынка и получили штраф от АМКУ

АМКУ оштрафовал группу компаний Roshen, фото: «СтопКор»

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 283 млн. грн. за злоупотребление монопольным положением группу компаний, связанных с Roshen Europe B.V. (ООО «Интерстарч Украина», ЧАО «Днепровский КПК», ЧАО «Интеркорн»).

Эти компании связаны отношениями контроля через конечного бенефициарного владельца — сына пятого президента Петра Порошенко Алексея Порошенко. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщила пресс-служба АМКУ.

Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, связанных со злоупотреблением монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов.

В АМКУ отмечают, что соответствующие нарушения заключались в:

необоснованном повышении цен на патоке и сиропе в течение апреля-июня 2018 года, февраля-марта 2019 и в октябре 2020 года;

в установлении в течение 2018−2020 годов разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.

Отмечается, что рассмотрение этого дела длилось полтора года. По информации АМКУ, группа Roshen в 2018—2020 годах была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим участником рынка с долями 65,49% в 2018 году, 93,86% в 2019 году и 79,75% в 2020 году, что позволяло ей устанавливать свои условия продажи.

Также группа Roshen была единственным производителем кукурузного крахмала на территории Украины с долями 74,26% в 2018 году и 96,79% в 2019 году.

В АМКУ добавляют, что также обнаружены факты осуществления этой группой компаний ценовых исключений для отдельных кондитерских фабрик.

Например, для одного из покупателей патоки в исследуемый период устанавливались эксклюзивно низкие цены, — отмечают в АМКУ. — Объяснением этому может быть попытка группы таким образом помешать одному из своих крупнейших покупателей патоки перейти к конкуренту (импортеру) — ООО «АМИЛКО» (Ростовская обл. РФ), а также — не допустить перехода к нему других покупателей патоки, чьи мощности расположены восточной части Украины.

