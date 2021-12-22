Пожар в отеле под Винницей – есть погибший и пострадавшие

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Ракурс

В Винницкой области пожар произошел в шестиэтажном отеле «Баттерфляй». В результате чрезвычайной ситуации один человек погиб, еще двое пострадали.

Инцидент произошел в селе Селище в ночь на среду, 22 декабря в 2.55. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей.

Отмечается, что возгорание возникло на кровле комплекса отдыха, площадь пожара составляла 800 квадратных метров.

К тушению пожара привлекли 44 спасателя и 13 единиц техники. По состоянию на 5.09 возгорание удалось локализовать, а менее чем через 20 минут огонь ликвидировали.

Еще до приезда спасателей из помещения эвакуировали 56 человек, среди которых 53 детей (2006−2016 годов рождения).