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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Сергей Нужненко

России направили документ с шагами по урегулированию на Донбассе — Зеленский

21 дек 2021, 22:55
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Украина направила международным партнерам (США, Франции и Германии) инициативу с 10 шагами по разблокированию мирного процесса урегулирования на Донбассе.

Также этот документ был отправлен и России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом во время общения с представителями СМИ в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, предложенные шаги можно предпринять с привлечением государств-участников Нормандского формата и США.

Мы готовы и к прямому диалогу, нам все равно, в каком формате. Нужна готовность, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сейчас идет работа над возможными переговорами в разных форматах.


Есть Нормандский формат. Есть общение президента США с президентом России, проходят разговоры советников по безопасности этих государств. И у нас происходят разные разговоры. Идет многовекторный разговор, — отметил Зеленский.

Напомним, недавно в СНБО рассказали, как Украина готовится к возможному полномасштабному нападению со стороны России, которое может произойти уже в эту зиму.

Источник: Ракурс


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