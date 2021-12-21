На 22 декабря приходится День энергетика

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22 декабря в Украине каждый год отмечают День энергетика. Это профессиональный праздник работников энергетики и электротехнической промышленности Украины, день признания заслуг энергетической промышленности в экономическом развитии, улучшении и поддержании повседневной жизни населения.

Этот праздник отмечался еще в Советском Союзе в третье воскресенье декабря. В Украине он был введен в 1993 году указом тогдашнего президента Леонида Кравчука № 522/93 «в поддержку инициативы работников энергетики и электротехнической промышленности».

Кроме того, на 22 декабря выпадает еще один профессиональный праздник — День работников дипломатической службы Украины.

Он был введен в 2005 году указом тогдашнего президента Виктора Ющенко «учитывая важную роль работников дипломатической службы Украины в поддержании мирного и взаимовыгодного сотрудничества Украины с членами международного сообщества, обеспечении при этом национальных интересов и безопасности Украины, а также защите прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за границей».

Православная церковь в этот день отмечает Праздник зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Святая Анна родилась в семье священника Матанна и стала женой Иоакима. Долгое время супруги оставались бездетными. Они часто ходили в церковь и молились, чтобы Бог послал им ребенка. Однажды к Анне и Иоакиму явился ангел и сказал, что их молитвы были услышаны.

В народе Анну считают покровительницей женщин и обращаются к ней за защитой и покровительством, особенно это касается беременных.

Народные приметы: