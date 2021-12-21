22 декабря отмечают День энергетикаhttps://racurs.ua/n164755-22-dekabrya-otmechaut-den-energetika.htmlРакурс
22 декабря в Украине каждый год отмечают День энергетика. Это профессиональный праздник работников энергетики и электротехнической промышленности Украины, день признания заслуг энергетической промышленности в экономическом развитии, улучшении и поддержании повседневной жизни населения.
Этот праздник отмечался еще в Советском Союзе в третье воскресенье декабря. В Украине он был введен в 1993 году указом тогдашнего президента Леонида Кравчука № 522/93 «в поддержку инициативы работников энергетики и электротехнической промышленности».
Кроме того, на 22 декабря выпадает еще один профессиональный праздник — День работников дипломатической службы Украины.
Он был введен в 2005 году указом тогдашнего президента Виктора Ющенко «учитывая важную роль работников дипломатической службы Украины в поддержании мирного и взаимовыгодного сотрудничества Украины с членами международного сообщества, обеспечении при этом национальных интересов и безопасности Украины, а также защите прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за границей».
Православная церковь в этот день отмечает Праздник зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы.
Святая Анна родилась в семье священника Матанна и стала женой Иоакима. Долгое время супруги оставались бездетными. Они часто ходили в церковь и молились, чтобы Бог послал им ребенка. Однажды к Анне и Иоакиму явился ангел и сказал, что их молитвы были услышаны.
В народе Анну считают покровительницей женщин и обращаются к ней за защитой и покровительством, особенно это касается беременных.
Народные приметы:
- погода в этот день обещает сильный мороз на Новый год;
- если в этот день облачная погода, а на деревьях иний — на Новый год будет оттепель;
- по погоде в этот день можно предположить, какой будет погода до конца декабря;
- если иней в этот день покрывает деревья — урожай будет хорошим;
- если в этот день идет дождь, то вся весна будет дождливой;
- если погода в этот день будет тихой и безветренной, то урожай фруктов будет хорошим.