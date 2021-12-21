На 22 грудня припадає День енергетика

https://racurs.ua/ua/n164755-22-grudnya-vidznachaut-den-energetyka.html

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22 грудня в Україні щороку відзначають День енергетика. Це професійне свято працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, день визнання заслуг працівників енергетичної промисловості в економічному розвитку, покращенні та підтримці повсякденного життя населення.

Це свято відзначалося ще в Радянському Союзі у третю неділю грудня. В Україні воно було запроваджене у 1993 році указом тодішнього президента Леоніда Кравчука № 522/93 «на підтримку ініціативи працівників енергетики та електротехнічної промисловості».

Крім того, на 22 грудня припадає ще одне професійне свято — День працівників дипломатичної служби України.

Воно було запроваджене у 2005 році указом тодішнього президента Віктора Ющенка «ураховуючи важливу роль працівників дипломатичної служби України у підтриманні мирного і взаємовигідного співробітництва України з членами міжнародного співтовариства, забезпеченні при цьому національних інтересів і безпеки України, а також захисті прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном».

Православна церква цього дня відзначає Свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

Свята Анна народилася в сім’ї священика Матанна і стала дружиною Йоакима. Довгий час подружжя залишалося бездітними. Вони часто ходили до церкви та молилися, щоб Бог послав їм дитину. Одного разу до Анни та Йоакима явився ангел і сказав, що їхні молитви було почуто.

В народі Анну вважають заступницею жінок і звертаються до неї за захистом та допомогою, особливо це стосується вагітних.

Народні прикмети: