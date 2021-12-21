КСУ визнав законним «чорний список» Мінкульту

КСУ ухвалив рішення щодо заборони російських фільмів, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n164754-ksu-vyznav-zakonnym-chornyy-spysok-minkultu.html

Ракурс

Конституційний суд України (КСУ) визнав відповідними Конституції положення законів «Про телебачення і радіомовлення» та «Про кінематографію», які передбачають заборону трансляції в Україні російських фільмів та серіалів.

Відповідне рішення ухвалене за результатами розгляду подання групи з 47 народних депутатів. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 21 грудня, повідомила народний депутат Ольга Совгиря.

Зазначається, що КСУ визнав конституційними положення цих законів, які:

передбачають укладання списку осіб, котрі утворюють загрозу нацбезпеці України;

забороняють трансляцію фільмів і телепередач, в яких бере участь людина, внесена до списку осіб, котрі утворюють загрозу нацбезпеці України;

забороняють трансляцію фільмів, створених фізичними та юридичними особами держави-агресора, зокрема і тих, які не містять популяризації чи пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій.

Це рішення КСУ означає, що вказані положення законів «Про телебачення і радіомовлення» та «Про кінематографію» залишаються чинними і надалі, наголошує Совгиря.

Станом на сьогодні, 21 грудня, у «чорному списку» Міністерства культури 208 осіб. Востаннє цей список оновлювався 4 листопада цього року.