Давид Арахамія, фото: Liga.net

https://racurs.ua/ua/n164753-ce-ganba-arahamiya-vidreaguvav-na-zaglyadannya-u-telefony-deputativ.html

Ракурс

Давид Арахамія, очільник парламентської фракції «Слуга народу», вважає «не красивими» дії журналістів, які фотографують екрани мобільних телефонів депутатів у Раді.

Про це він заявив під час прес-конференції сьогодні, 21 грудня, повідомляє видання «Цензор.нет».

Я вам чесно скажу, що я категорично проти такого копання у «брудній білизні», коли великі камери заглядають в телефони. Це просто некрасиво. В жодній країні світу такого немає, — наголосив він. — Останнього разу я бачив навіть вудочку з мікрофоном, яку спустили вниз, щоб записати кулуарні перемовини. Я не знаю, хто саме це робив, але це ганьба.

Водночас він додав, що виступає проти закриття кулуарів другого поверху Верховної Ради для представників преси.

Ми вже звикли, що ви там є. Нам буде сумно вас там не бачити. Але я, дійсно, не чув про таке обговорення, — зазначив він.

На уточнювальне питання, чи підтримує він встановлення на третьому поверсі ложі преси скла, яке позбавить фотографів можливості знімати, Арахамія заявив:

Не знаю, скло — не скло, але я за те, щоб мати хоча б якусь неформальну домовленість такого не робити. Бо тоді давайте робити це на рівних умовах.



Нагадаємо, торік Арахамія поскаржився, що журналісти зірвали його медитацію в Раді, вирішивши, що нардеп заснув.

Джерело: «Цензор.нет»