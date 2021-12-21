Давид Арахамия, фото: Liga.net

https://racurs.ua/n164753-eto-pozor-arahamiya-otreagiroval-na-zaglyadyvanie-v-telefony-deputatov.html

Ракурс

Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», считает «не красивыми» действия журналистов, фотографирующих экраны мобильных телефонов депутатов в Раде.

Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 21 декабря, сообщает издание «Цензор.нет».

Я вам честно скажу, что я категорически против такого копания в «грязном белье», когда большие камеры заглядывают в телефоны. Это просто некрасиво. Ни в одной стране мира такого нет, — подчеркнул он. — В последний раз я видел даже удочку с микрофоном, которую спустили вниз, чтобы записать кулуарные переговоры. Я не знаю, кто это делал, но это позор.

В то же время, он добавил, что выступает против закрытия кулуаров второго этажа Верховной Рады для представителей прессы.

Мы уже привыкли, что вы там есть. Нам будет скучно вас там не видеть. Но я действительно не слышал о таком обсуждении", — отметил он.

На уточняющий вопрос, поддерживает ли он установку на третьем этаже ложи стекла, которое лишит фотографов возможности снимать, Арахамия заявил:

Не знаю, стекло — не стекло, но я за то, чтобы иметь хотя бы неформальную договоренность такого не делать. Потому что тогда давайте делать это на равных условиях.



Напомним, в прошлом году Арахамия пожаловался, что журналисты сорвали его медитацию в Раде, решив, что нардеп уснул.

Источник: «Цензор.нет»