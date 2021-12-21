КСУ признал законным «черный список» Минкульта

КСУ принял решение относительно запрета российских фильмов, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n164754-ksu-priznal-zakonnym-chernyy-spisok-minkulta.html

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Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующими Конституции положения законов «О телевидении и радиовещании» и «О кинематографии», предусматривающих запрет трансляции в Украине российских фильмов и сериалов.

Соответствующее решение было принято по результатам рассмотрения представления группы из 47 народных депутатов. Об этом в своем Telegram-канале сегодня, 22 декабря, сообщила народный депутат Ольга Совгиря.

Отмечается, что КСУ признал конституционными положения этих законов, которые:

предусматривают составление списка лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины;

запрещают трансляцию фильмов и телепередач, в которых принимает участие человек, внесенный в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины;

запрещают трансляцию фильмов, созданных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, в том числе и не содержащих популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий.

Данное решение КСУ означает, что указанные положения законов «О телевидении и радиовещании» и «О кинематографии» остаются в силе и в дальнейшем, подчеркивает Совгиря.

На сегодня, 21 декабря, в «черном списке» Министерства культуры 208 человек. В последний раз этот список обновляли 4 ноября этого года.