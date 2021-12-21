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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Сергій Нужненко

Росії направили документ з кроками по врегулюванню на Донбасі — Зеленський

21 гру 2021, 22:55
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Україна направила міжнародним партнерам (США, Франції та Німеччині) ініціативу з 10 кроками для розблокування мирного процесу врегулювання на Донбасі.

Також цей документ відправили і Росії. Президент України Володимир Зеленський заявив про це під час спілкування з представниками ЗМІ на Івано-Франківщині, повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, запропоновані кроки можна виконати із залученням держав-учасниць Нормандського формату та США.

Ми готові й на прямий діалог, нам все одно, в якому форматі. Потрібна готовність, — наголосив Зеленський.

Він додав, що наразі триває робота над можливими переговорами в різних форматах.


Є Нормандський формат. Є спілкування президента США з президентом Росії, відбуваються розмови радників з питань безпеки цих держав. І в нас відбуваються різні розмови. Йде багатовекторна розмова, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно в РНБО розповіли, як Україна готується до можливого повномасштабного нападу з боку Росії, який може відбутися вже цієї зими.

Джерело: Ракурс


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