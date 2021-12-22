Пожежа в готелі під Вінницею – є загиблий та постраждалі, Фото: Гал-інфо

https://racurs.ua/ua/n164757-pojeja-v-goteli-pid-vinnyceu-ie-zagyblyy-ta-postrajdali-foto.html

Ракурс

У Вінницькій області пожежа сталася в шестиповерховому готелі «Батерфляй». Внаслідок надзвичайної ситуації одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Інцидент трапився в селі Селище в ніч проти середи, 22 грудня о 2.55. Про це повідомили у прес-службі рятувальників.

Зазначається, що займання виникло на покрівлі відпочинкового комплексу, площа пожежі становила 800 квадратних метрів.

До гасіння пожежі залучили 44 рятувальники та 13 одиниць техніки. Станом на 5.09 загоряння вдалося локалізувати, а менш ніж через 20 хвилин вогонь ліквідували.

Ще до приїзду рятувальників із приміщення евакуювали 56 людей, серед яких 53 дітей (2006−2016 років народження).