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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні — за добу померли понад 300 людей (ІНФОГРАФІКА)

22 гру 2021, 08:47
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 21 грудня, виявили в 6 тис. 363 українців, зокрема захворіли 534 дитини та 208 медпрацівників.

Від ускладнень хвороби померла 301 людина, госпіталізовано 2 тис. 241 особу. Одужали від коронавірусу за добу 19 тис. 494 українці. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Також за минулу добу 19 тис. 129 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 39 тис. 6 людей, повністю імунізовані — 79 тис. 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 3 млн 623 тис. 79 осіб;
  • одужало — 3 млн 376 тис. 899 осіб;
  • летальних випадків — 93 млн 909.

За даними Worldometers, 20 грудня у світі діагностували понад 745 тис. нових випадків захворювання на коронавірус. Україна посідає п’яте місце у світі за добовою смертністю.

Найбільше нових випадків виявили у США, Британії, Франції. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іспанія та Німеччина, Україна — на 19 місці.


Нагадаємо, 23 грудня ще шість регіонів перейдуть у «жовту» зону — Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області.

Джерело: Ракурс


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