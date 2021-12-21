Omicron здатний збурити Україну взимку 2022 року - новий прогноз експертів

https://racurs.ua/ua/n164739-vid-shtamu-omicron-ne-zahovaiemosya-novyy-prognoz-kovid-spalahu-na-zymu-2022-roku.html

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В Україні триває спад захворюваності на коронавірус, розвантажується медична система, а чергові області чи не щодня виходять із «червоної» зони.

Утім, аналіз експертів Київської школи економіки показує, що вже у січні 2022 року в Україні ймовірний новий спалах коронавірусу. Його здатний прискорити штам «Омікрон».

В Україні вже 6-й тиждень поспіль спостерігається спад захворюваності на COVID-19. За тиждень кількість нових випадків зменшилася на 22%, рівень госпіталізацій — на 17%, смертність — на 24%. «Омікрон» залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року, — вважає Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE).

Під час традиційного брифінгу 21 грудня експерти KSE повідомили, що тільки два із 25 регіонів України не задовольняють умови виходу з «червоної» зони — це Волинська та Запорізька області.