От штамма Omicron не спрячемся — новый прогноз ковид-вспышки на зиму 2022 года

https://racurs.ua/n164739-ot-shtamma-omicron-ne-spryachemsya-novyy-prognoz-kovid-vspyshki-na-zimu-2022-goda.html

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В Украине продолжается спад заболеваемости коронавирусом, разгружается медицинская система, а очередные области ежедневно выходят из «красной» зоны.

Впрочем, анализ экспертов Киевской школы экономики (КШЭ) показывает, что уже в январе 2022 года в Украине вероятна новая вспышка коронавируса. Ее способен ускорить штамм «Омикрон».

В Украине уже шестую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций — на 17%, смертность — на 24%. «Омикрон» остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года, — считает Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE).

Во время традиционного брифинга 21 декабря эксперты KSE сообщили, что только два из 25 регионов Украины не удовлетворяют условия выхода из «красной» зоны — Волынская и Запорожская области.