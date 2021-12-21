Киев страдает от непогоды, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n164738-vezd-v-kiev-ogranichivaut-iz-za-nepogody-detali.html

Ракурс

В Киеве из-за последствий снегопада сегодня, 21 декабря, начнет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в город.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий вечером с 17.00 до 22.00, а также с 07.00 до 10.00 утром. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Это ограничение призвано минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

О снятии ограничения будет уведомлено отдельно, — отмечают в КГГА.

В КГГА добавляют, что с начала снегопада в столице задействовали около 5 тыс. коммунальщиков и более 600 единиц техники. Были использованы около 3 тысяч тонн песчано-соляной смеси.

В период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике. Автомобили, мешающие уборке улиц от снега, эвакуируют, — подчеркивают в ведомстве.

В КГГА также напоминают, что балансодержатели обязаны убирать снег и гололед на 10-метровом участке вокруг объекта.

По словам первого заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексея Кулебы, всего за три часа работы столичная инспекция по благоустройству внесла более 350 предписаний и составила несколько десятков админпротоколов из-за невыполнения соответствующих требований.

Напомним, 8 декабря из-за ухудшения погодных условий ограничивался въезд грузовиков на территорию Ровенской области.